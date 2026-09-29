بيانات تشير إلى تدفق المزيد من النفط عبر مضيق هرمز

أفادت شركة فورتيكسا، المتخصصة في تحليلات بيانات الطاقة، في معرض ردها على استعلام من وكالة الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء، بأن شحنات النفط عبر مضيق هرمز آخذة في التزايد، إذ تبلغ حالياً ما بين 65% و70% من مستويات ما قبل الحرب.

وقالت الشركة، إن هذا الرقم يشمل جميع المنتجات النفطية، بما في ذلك غاز البترول المسال والمنتجات المكررة مثل البنزين.

وأوضحت فورتيكسا أن نحو 80% من النفط الخام غير المعالج والمكثفات تتدفق الآن عبر المضيق، مقارنةً بفترة ما قبل الحرب.

وقدّرت الشركة المتوسط الأسبوعي بـ 2ر11 مليون برميل من الخام يومياً، وهو رقم سبق أن ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أيضاً.

ومن جهتها، أفادت المحللة آمنة بكر رئيسة قسم أبحاث الطاقة للشرق الأوسط وأوبك بلس في شركة "كبلر" المتخصصة في بيانات الطاقة، بحدوث تعافٍ في صادرات النفط من الخليج.

وكتبت في تدوينة لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن بيانات كبلر أظهرت أن كبار المنتجين في الشرق الأوسط صدّروا 8ر12 مليون برميل يومياً في سبتمبر الجاري، انخفاضاً من 8ر18 مليون في فبراير الماضي.