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تلقى نادي الزمالك صدمة بعد إصابة لاعب الفريق، أحمد فتوح، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني المصري في تصفيات أمم إفريقيا.

ويلعب المنتخب الوطني أمام نظيره جنوب السودان عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

واشتكى أحمد فتوح من آلام عضلية خلال الشوط الثاني من المباراة، وغادر الملعب في الدقيقة 53، ليشارك كريم حافظ بديلًا له، فيما كانت النتيجة تشير لتقدم الفراعنة 2-0.

وتأتي إصابة أحمد فتوح قبل أيام قليلة من مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها يوم 11 أكتوبر المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وفي حال فوز المنتخب الوطني اليوم يرفع الفراعنة رصيدهم للنقطة 4 ويتقدم لصدارة المجموعة الثانية في انتظار مباراة أنجولا ومالاوي، لحساب الجولة ذاتها.

وكان المنتخب الوطني تعادل في الجولة الأولى أمام أنجولا بدون أهداف، فيما فازت مالاوي على جنوب السودان بنتيجة 2-1.