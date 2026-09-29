لقاء أمريكي روسي بشأن جهود التوصل لتسوية النزاع في أوكرانيا

التقى المبعوث الروسي كيريل دميترييف مسئولين أمريكيين في واشنطن بهدف "مواصلة المباحثات البناءة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا"، بحسب ما أفاد به مصدر في البيت الأبيض وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى "مبادرات أمريكية - روسية محتملة في قطاع الطاقة بعد انتهاء الحرب"، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للقاء الأخير بين المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وللمباحثات التي أجرياها الأسبوع الماضي مع مسؤولين أوكرانيين في نيويورك.

وتكثف روسيا، في الفترة الأخيرة، ضرباتها على الأراضي الأوكرانية في وضح النهار، باستخدام الطائرات المسيرة التي تجد أوكرانيا صعوبة في التصدي لها.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف على بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فشلت حتى الآن المساعي الدبلوماسية التي تقودها واشنطن في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.