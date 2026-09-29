وزير الخارجية يهنئ طالبة سودانية حصدت المركز الأول بامتحانات الثانوية العامة على مستوى العالم

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، بالطالبة السودانية تقى النور محمد النور، حيث قدم التهنئة لها ولأسرتها على نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية وحصولها على المركز الأول على مستوى العالم، وذلك خلال الامتحانات النهائية التي تم تنظيمها في مصر شهر أبريل ٢٠٢٦.

وأكد "عبد العاطي"، حرص مصر على تقديم كل التسهيلات لتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مصر خلال العام الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان الشقيق، معربًا عن تمنياته للطالبة السودانية بدوام التفوق الدراسي لتسهم هي ونظراؤها من الطلبة السودانيين في تحقيق التنمية وإعادة الإعمار والازدهار في السودان.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لما يقرب من ٤٠ ألف طالب سوداني في مصر خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالإضافة إلى تنظيم امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية لنحو ٤٥ ألف طالب من الأشقاء السودانيين في مصر خلال شهر مايو ٢٠٢٦.