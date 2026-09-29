الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح

يواصل الهلال الأحمر المصري، تقديم خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، إذ جرى استقبال الدفعة الـ89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، إلى جانب توديع الحالات التي تماثلت للشفاء عقب استكمال رحلتها العلاجية.

وذكر بيان الهلال الأحمر المصري، اليوم الثلاثاء، أنه خلال مراحل العبور، قدمت فرق الهلال الأحمر المصري الدعم النفسي للجرحى والمرضى ومرافقيهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال، إلى جانب توفير خدمات إعادة الروابط العائلية.

وكشف البيان عن توزيع الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب المستلزمات الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لهم خلال وجودهم بالمعبر.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري، عملها على مدار الساعة عبر معبر رفح؛ لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومواكبة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع الأزمة، ودعمًا للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.