هولندا تعتقل شخصا يشتبه في عضويته بمجموعة شايني هانترز للقرصنة الإلكترونية

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت شخصا يشتبه في أنه عضو في مجموعة "شايني هانترز" للقرصنة الإلكترونية والتي جرى تحميلها المسئولية عن سلسلة من جرائم القرصنة الخطيرة للبيانات، واتهمت الرجل بمحاولة ترتيب جريمتي قتل.

وتابعت الشرطة، أنها اعتقلت رجلا (24 عاما) من أمستردام في 15 سبتمبر "يشتبه في أنه لعب دورا في مجموعة القرصنة "شايني هانترز"، كما يشتبه في أن الرجل حاول التحريض على ارتكاب جريمتي قتل".

وأضافت الشرطة، إن الاشتباه في محاولة ترتيب جريمتي قتل مرتبط بمعلومات تم العثور عليها على الكمبيوتر المحمول الخاص بالمشتبه به لكنه "لا علاقة له بالتحقيق بشأن "شايني هانترز".

وزعمت "شايني هانترز" الأسبوع الماضي، أنها اخترقت موقع الوظائف التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي آي).

وقالت مجموعة القرصنة إنها سرقت "بيانات حساسة للغاية" تخص آلاف العملاء والمتقدمين، وأنها اخترقت موقع الوظائف التابع للمكتب.

ومن جانبه، أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل عن عملية الاعتقال في هولندا على موقع "إكس".

وقال: "يعلن مكتب التحقيقات الاتحادي وشركاؤنا، الشرطة الوطنية الهولندية، هذا الصباح عن اعتقال أحد القادة المزعومين لشايني هانترز، وهي مجموعة عالمية متورطة في جرائم إلكترونية وتهديدات مرتبطة بالهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة وهولندا وحول العالم".

وأضاف: "بالتنسيق مع محققي مكتب التحقيقات الاتحادي، ألقت وحدة جرائم التكنولوجيا المتقدمة الهولندية القبض على المشتبه به بموجب القانون الهولندي".

وتابع: "بينما نتحدث، تعمل فرق مكتب التحقيقات الاتحادي بنشاط مع الشركاء للحصول على المزيد من الخيوط في التحقيق المستمر بناء على هذا الاعتقال".