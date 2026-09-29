رئيس مجلس النواب اللبناني: واشنطن قادرة على إلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال لقائه عضوي الكونجرس الأمريكي دارين لحود وجوش جوتهايمر، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف حربها على لبنان.

واستقبل الرئيس بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضوي الكونجرس الأمريكي دارين لحود وجوش جوتهايمر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان كيث هانيجان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري .

وجدد بري، التأكيد على أن "الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والتي إن استمرت بالتأكيد سوف تجهض كل الجهود والمساعي التي تبذل لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها على المستويات كافة".

وجرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على ضوء عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة عدوانها على لبنان، ناهيك عن التدمير الممنهج للقرى والبنى التحتية على نحو غير مسبوق".

وأكّد بري، للوفد أن "العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها ".

ونوّه رئيس المجلس النيابي "بكل المساعدات التي تقدم لدعم الجيش اللبناني" .

يذكر أن إسرائيل شنّت حربا على لبنان في 2 مارس 2026، أسفرت عن موجة هائلة من التهجير القسري، ولا تزال إسرائيل تواصل استهدافها لمناطق عديدة في جنوب لبنان، كما تواصل احتلال أجزاء واسعة من جنوب لبنان.