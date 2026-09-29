مجلس الشباب العربي يمنح مندوب فلسطين في الجامعة العربية وسام رواد العمل العربي المشترك

كرّم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة السفير العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بمنحه وسام "رواد العمل العربي المشترك"؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وجرى التكريم، ضمن فعاليات الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي عُقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار "أجيال تحفظ وحدة الأمة"، بحضور رئيس البرلمان العربي ووزراء وسفراء من الدول الأعضاء في الجامعة، والدكتورة مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وشهدت الفعالية، حضور مستشار أول تامر الطيب، وسكرتير ثالث علاء الشرباتي، بجانب كوكبة من الشباب الفلسطيني والقيادات الشابة الفلسطينية، الذين شاركوا في فعاليات الملتقى تأكيدًا على الحضور الفلسطيني الفاعل في المحافل العربية، ودور الشباب الفلسطيني في تعزيز العمل العربي المشترك.