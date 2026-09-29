نبيل فهمي يبحث مع المبعوث الأممي آخر مستجدات الأوضاع في اليمن

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث جرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في اليمن، وما يترتب عليها من تحديات أمام جهود التهدئة وإحياء المسار السياسي.

كما تناول اللقاء، التطورات الإقليمية المرتبطة بالأزمة اليمنية، وما تفرضه الأزمات والتوترات المتشابكة في المنطقة من تداعيات مباشرة على الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، ولا سيما التطورات في البحر الأحمر وباب المندب، ومضيق هرمز ومنطقة القرن الإفريقي.

وأكد الأمين العام، في هذا السياق، أهمية النظر إلى الأزمة اليمنية في إطارها الإقليمي الأوسع، وضرورة تجنيب اليمن المزيد من تداعيات الصراعات والتوترات الإقليمية، والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية وحرية الملاحة الدولية.

وأكد الأمين العام، ثوابت موقف جامعة الدول العربية الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية؛ استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في اليمن، إذ أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل وتكامل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى استئناف المسار السياسي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والدفع نحو تسوية سياسية مستدامة تحقق الأمن والاستقرار وتلبي تطلعات الشعب اليمني.