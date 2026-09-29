ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك فيما أكدت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، استمرار الوساطة بين أمريكا وإيران.

ونقلت قناة «الجزيرة» الإخبارية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قوله خلال مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم، إن جهود الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة.

وأضاف الأنصاري، أن ما يجري حاليا يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكدا أن الاجتماعات مستمرة.

وأوضح أن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن قطر لا ترى أي حل آخر للأزمة غير الحل السلمي.

وشدد الأنصاري، على ضرورة احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة، قائلا إن أي تهديد لها انتهاك للقانون الدولي.

واستؤنفت قبل أيام مساعي الوساطة القطرية الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة، وأفادت تقارير بعقد لقاءات في هذا الإطار بنيويورك في حضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.