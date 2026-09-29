إجراء مباحثات روسية أمريكية تتناول حرب أوكرانيا ومشاريع الطاقة

قال مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، كيريل دميترييف، أجرى محادثات بناءة مع مسئولين أمريكيين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك المبادرات المحتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في مجال ⁠الطاقة في فترة ما بعد الحرب.

وجاءت زيارة دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، أمس الاثنين، بعد لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي في نيويورك، حيث قال ‌زيلينسكي ⁠إنهما ناقشا إمكانية وقف إطلاق النار على الأهداف المتعلقة بالطاقة.

والتقى مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ببوتين، ⁠في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال المسئول الأمريكي إن دميترييف زار واشنطن "لمواصلة ⁠المناقشات البناءة حول حل سلمي للصراع الروسي الأوكراني ومبادرات محتملة ⁠بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة بعد انتهاء الحرب".