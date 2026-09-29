المفوضية الأوروبية تعتزم تزويد وكالة فرونتكس بقوة للاستجابة السريعة

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تعتزم المفوضية الأوروبية تزويد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل " فرونتكس" بقوة للاستجابة السريعة، في أعقاب أزمة الهجرة بجيب سبتة الإسباني.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر اليوم الثلاثاء لدى عرضه خطة عمل لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إن فرونتكس يجب أن تتمكن من التواجد على الأرض خلال 24 ساعة من حدوث أي أزمة.

وأضاف أنه مع ذلك، سيتم الاستعانة بأفراد فرونتكس بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.

ويشار إلى أنه في نهاية يوليو الماضي، وصل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة خلال بضعة أيام، مما أثار أزمة دبلوماسية ولعبة إلقاء اللوم بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

كما أعلن برونر أن فرونتكس ستقوم بدور أكبر في تنفيذ عمليات الترحيل.