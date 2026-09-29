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يخوض منتخب مصر ثاني مباريات مرحلة تصفيات أمم أفريقيا 2027، بمواجهة جنوب السودان على ملعب جوبا الوطني اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا أنجولا ومالاوي.

وينشر موقع "الشروق" تغطية خاصة للمباراة التي يخوضها الفراعنة، بغرض تحقيق الانتصار الأول، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى سلبيا مع أنجولا..

وجاء تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام جنوب السودان كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – مهند لاشين.

خط الهجوم: هيثم حسن – مصطفى «زيكو» – عمر مرموش.