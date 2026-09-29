 مباشر.. جنوب السودان 0-0 مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 4:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
النتـائـج تصويت

مباشر.. جنوب السودان 0-0 مصر

مصر وأنجولا.. تصوير: مجدي إبراهيم
مصر وأنجولا.. تصوير: مجدي إبراهيم
أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 3:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 3:58 م

يخوض منتخب مصر ثاني مباريات مرحلة تصفيات أمم أفريقيا 2027، بمواجهة جنوب السودان على ملعب جوبا الوطني اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا أنجولا ومالاوي.

وينشر موقع "الشروق" تغطية خاصة للمباراة التي يخوضها الفراعنة، بغرض تحقيق الانتصار الأول، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى سلبيا مع أنجولا..

وجاء تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام جنوب السودان كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – مهند لاشين.

خط الهجوم: هيثم حسن – مصطفى «زيكو» – عمر مرموش.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك