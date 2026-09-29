بري: عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات العائق أمام وقف الحرب على لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات المبرمة لوقف الحرب يمثل العائق الأساسي أمام إنهاء القتال في لبنان، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية يهدد الجهود الرامية إلى تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.

وجاءت تصريحات بري، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم الثلاثاء، تناولت التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، ولا سيما الوضع في الجنوب.

وخلال لقائه عضوي الكونجرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر، قال بري إن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ عمليات عسكرية، وتدمير قرى وبنى تحتية في جنوب لبنان.

وأضاف أن الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدًا، يملكان القدرة على ممارسة الضغط لوقف الحرب وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيقوض المساعي المبذولة لتمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها من أداء مهامها.

كما أشاد بري بالمساعدات المقدمة إلى الجيش اللبناني، داعيًا إلى تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، ومعتبرًا أن عدم التجديد لها سيكون، على حد وصفه، «خطيئة» يمكن تفاديها.

وخلال لقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري، بحث بري آخر التطورات السياسية والميدانية، وتسلّم منه تقريرًا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وجدد بري التأكيد على أن حق لبنان في ملاحقة إسرائيل قضائيًا بشأن جرائم ارتُكبت في الأراضي اللبنانية هو «حق سيادي» لا يجوز التنازل عنه.

كما بحث بري مع نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية، الميجر جنرال تشارلي كولينز، ووفد عسكري مرافق، برامج التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني، إلى جانب التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة.

وأكد بري خلال اللقاء أهمية استمرار مهمة «اليونيفيل» المكلفة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشددًا على ضرورة وجود مظلة أممية لأي قوة تقدم الدعم للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال.