وزير الري يشارك في افتتاح المنتدى الأورومتوسطي للمياه بإيطاليا

شارك وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، في افتتاح فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه 2026، والذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

ويشارك في المنتدى وزراء ومسئولين وخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية من دول منطقة البحر المتوسط وأوروبا والبلقان وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ويضم المنتدى أكثر من 100 مؤتمر ولقاء لمناقشة أبرز قضايا وتحديات المياه، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وفق بيان لوزارة الري.

وشهد الافتتاح كلمات لكلٍ من روبرتو جوالتيري عمدة روما، وأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وفادي حج علي القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وريتنو مارسودي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون المياه.

وركزت الكلمات على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد المنتدى عقب الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه في روما يوم 28 سبتمبر، والذي اعتمد إعلانًا وزاريًا أكد أهمية تعزيز التضامن والتعاون الإقليمي والعابر للحدود، ودعم الوصول المستدام إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وتحويل الالتزامات السياسية إلى مبادرات وشراكات ومشروعات عملية.

ويشارك الدكتور هاني سويلم في جلسات رفيعة المستوى تتناول الأمن المائي، والموارد المائية غير التقليدية، وإعادة استخدام المياه، وتحلية المياه، والتعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى لتحويل السياسات إلى حلول ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وتستهدف مشاركة مصر تعزيز التعاون مع دول منطقة البحر المتوسط، وتبادل الخبرات وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية بالاعتماد على الحلول المبتكرة، وفق البيان.