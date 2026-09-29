دونالد توسك يحذر من هجمات روسية مستمرة قرب الحدود البولندية الأوكرانية

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا، صارت أمرا متكررا ودائما، مضيفا أن طائرات سلاح الجو البولندي تقلع كل ليلة للتعامل معها.

وفي كلمة ألقاها قبيل انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء في وارسو، اليوم الثلاثاء، قال توسك إن الهجمات الروسية في المنطقة اكتسبت "طابعا مستمرا"، محذرا من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة.

وأفادت الحكومة البولندية، بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف الأراضي الأوكرانية الواقعة بالقرب من معبر "دوروجوسك-ياهودين" الحدودي، أمس الاثنين. وذكرت مصادر أوكرانية أن الموجة الانفجارية التي نتجت عن الطائرة المسيرة، ألحقت أضرارا بمبني يقع عند نقطة التفتيش الحدودية.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، شنت الطائرات المسيرة الروسية هجمات متكررة على أهداف في الأراضي الأوكرانية، بالقرب من المعبر الحدودي نفسه. كما تعرض قطار ركاب كان في طريقه من كييف إلى وارسو، لهجوم في المنطقة نفسها. واتهمت الحكومة البولندية روسيا بتصعيد الحرب في أوكرانيا.