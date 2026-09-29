 مجلس الشباب العربي يكرم سفير قطر لدى مصر بوسام رواد العمل العربي المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشباب العربي يكرم سفير قطر لدى مصر بوسام رواد العمل العربي المشترك

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 3:50 م

كرّم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بوسام «رواد العمل العربي المشترك»، تقديراً لجهوده الرائدة في دفع مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية، ودعم القضايا والمبادرات التي تسهم في ترسيخ قيم التضامن والوحدة والعمل المشترك بين أبناء الأمة العربية.

كما كرّم المجلس وزارة الرياضة والشباب في قطر، تقديراً لمبادرة «فزعة شباب الأدعم»، بوصفها مبادرة تطوعية وإنسانية تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب القطري على معايير وأسس وقيم العمل الإنساني والمجتمعي والتنموي، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب.

جرت مراسم التكريم خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون والشراكة مع الجامعة العربية، تحت شعار «أجيال تحفظ وحدة الأمة»، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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