 قرش شارد يضل طريقه إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي ويجذب أنظار المتفرجين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قرش شارد يضل طريقه إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي ويجذب أنظار المتفرجين

سول - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 4:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 4:49 م

ضلت سمكة قرش طريقها إلى قناة مائية في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية، وسط جهود السلطات لإرشادها للعودة إلى البحر المفتوح، مما جذب أنظار المتفرجين، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

ويُعتقد أن سمكة القرش، التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار ونصف، من نوع القرش النحاسي، ورصدت لأول مرة يوم 18 سبتمبر الجاري.

ونشرت السلطات خمسة قوارب ونافثات مائية لتوجيهها إلى البحر المفتوح، لكن دون جدوى، ولم يتمكن الخبراء من تفسير سبب عدم عودته تلقائياً.

وقال خبير في أسماك القرش لصحيفة "سول شينمون" اليومية إنه ربما واجه صعوبة في تحديد اتجاهها داخل القناة الضيقة.

وأُطلق على سمكة القرش اسم "بوكهانجي"، المشتق من الاسم الكوري للميناء الشمالي في بوسان، حيث ظلت عالقةً لأكثر من 10 أيام.

ووفقاً للتقارير، زار القناةَ أكثر من 600 ألف شخص لمشاهدتها.

وبحسب يونهاب، تعتزم السلطات إجراء محاولة أخرى في غضون الأيام المقبلة لإعادته إلى البحر المفتوح، وتخطط هذه المرة لاستخدام شبكة صُنعت خصيصاً لهذا الغرض".

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