الناتو يدين بشدة التهديد الروسي باستخدام القوة

رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشدة تحذيرا روسيا من تصعيد عسكري خطير حول جيب كالينينجراد الروسي.

وقالت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى رد الناتو على رسالة من الحكومة الروسية، إن "الناتو تحالف دفاعي، ولا تشكل أي من أنشطتنا أو تدريباتنا خطرا على أي جزء من روسيا".

واتهمت رسالة موسكو، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الناتو بالقيام بـ "تصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينجراد الروسية، مصحوبا بتصريحات علنية استفزازية للغاية من جانب مسؤولين في دول الحلف".

وجاء في الرسالة أن "هذا المسار الخطير والمتهور ينطوي على مخاطر كبيرة باندلاع صراع مسلح مباشر، مع احتمال أن تشن روسيا هجمات ضد مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء في الحلف منذ اللحظات الأولى للصراع".

وأضافت الرسالة أن "روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانة القوات والقدرات المتاحة لها، بما في ذلك الأسلحة النووية، للدفاع عن أراضيها، إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينجراد عن بقية البلاد".

ودعت الرسالة أعضاء الناتو إلى "الامتناع عن القيام بمزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار والمؤدية إلى التصعيد، وذلك لتجنب مواجهة واسعة النطاق".

وقالت هارت، ردا على الرسالة الروسية، "نحن ندين بشدة التهديد باستخدام القوة، بما في ذلك أي خطاب نووي غير مسئول".