واصلت البورصة المصرية الهبوط والاستقرار في المنطقة الحمراء، اليوم الثلاثاء، لكن مع تقليص الخسائر مقارنة بأول جلستين هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.33%، ووصل إلى مستوى 52297.12 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر أمس الاثنين، متأثرة بغموض الأوضاع في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.1%، ووصل إلى مستوى 52469 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد هوى في بداية تعاملات أمس لينزل أسفل 52 ألف نقطة، وبنسبة انخفاض تجاوزت 2%.

لكن يبدو أن الانخفاض الحاد لأسعار بعض الأسهم، شجع مستثمرون على إعادة الشراء، ماقلص من الخسائر الحادة في نهاية التعاملات.

وواصلت البورصة المصرية الانخفاض أيضا في جلسة الأحد - أول تعاملات الأسبوع - مستقرة في المنطقة الحمراء بخسائر كبيرة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.4%، ووصل إلى مستوى 53031.69 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد تسلق مستوى 54 ألف نقطة في التعاملات الصباحية، ووصل إلى مستوى 54147 نقطة، لكنه لم يصمد كثيرا، ليخسر أكثر من ألف نقطة في جلسة الأحد.

وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي نحو 3.1%، ووصل إلى مستوى 53776.69 نقطة.

ولا تزال أجواء حرب الشرق الأوسط تؤثر في أداء الأسواق، إذ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل رفع الحصار الأمريكي البحري على طهران، ما يثير المخاوف بشأن تصعيد جديد للحرب.



