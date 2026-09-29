رئيس مجلس النواب اللبناني: ملاحقة إسرائيل على جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه

جدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها "حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال".

وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري "الذي قدم لرئيس المجلس النيابي تقريراً مفصلاً وموثقاً عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بحق الحجر والبشر"، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري .

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان ، ولا يزال هناك حوالي 329 ألف نازح داخليًا بسبب الحرب الإسرائيلية.