الأمم المتحدة: الجوع والنزوح يفاقمان معاناة أطفال اليمن

• قالت إن أكثر من 25 بالمئة من نحو 2900 طفل نازح خضعوا للفحص يعانون سوء تغذية حادا، بينهم نحو 200 في حالة شديدة

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من تفاقم مخاطر النزوح والجوع التي يواجهها أطفال اليمن، في ظل تصاعد الصراع الذي أدى إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص منذ يوليو الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "مع تصاعد الصراع في اليمن، يؤدي النزوح والجوع إلى زيادة المخاطر التي يواجهها الأطفال".

وكشف المكتب أن أكثر من 25 بالمئة من نحو ألفين و900 طفل نازح خضعوا للفحص يعانون من سوء تغذية حاد.

وأضاف أن نحو 200 من الأطفال الذين شملهم الفحص يعانون من سوء تغذية شديد.

وشدد المكتب الأممي على الحاجة الماسة إلى تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من تصاعد الصراع.

ومنذ يوليو الماضي تتواصل مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات عدة، بينها محافظات تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء، في أوسع تصعيد منذ الهدنة في أبريل 2022.

وأدى التصعيد إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص، فيما فر آلاف آخرون إلى جيبوتي، بحسب تقارير أممية وحكومية.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014.

وفي مارس 2015 تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية دعمًا للحكومة اليمنية.



