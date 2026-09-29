مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء البلدة القديمة وشوارعها بالخليل.

وقال مسئول الوحدة القانونية في لجنة إعمار البلدة القديمة إن قوات الاحتلال التي عززت وجودها في البلدة القديمة، أغلقت الشوارع والأحياء المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، وذلك لحماية مئات المستوطنين الذين اقتحموا الحرم بكل مرافقه، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقام المستوطنون بجولة في أسواق البلدة القديمة، فيما تواصل قوات الاحتلال منع التجوال في حارات جابر، وواد النصارى، وواد الحصين، ووشارع السلامة، وشددت إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت القناصة على أسطح منازل المواطنين.

بدوره، استنكر مدير الحرم الإبراهيمي إغلاق الحرم واستباحة المستوطنين إياه بشكل كامل بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وعدد من القيادات الدينية والأحزاب المتطرفة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي اليوم بشكل كامل أمام الفلسطينيين، ومنعت سدنة الحرم وإدارته من الوجود داخله، كما منعت إقامة الأذان للمرة المئة، وذلك في ظل تضييق الخناق على الحواجز والبوابات التي تفصل أحياء البلدة القديمة، ومنعت المصلين من الوصول لأداء صلاتهم في الحرم.