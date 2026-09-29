قطر تؤكد استمرار الوساطة بين أمريكا وإيران وتحذر من فرض أمر واقع بالضفة

أكدت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، استمرار الوساطة بين أمريكا وإيران، محذرة في الوقت نفسه من فرض أمر واقع بالضفة الغربية .

ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قوله في خلال مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم، إن جهود الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة.

وأضاف الأنصاري أن ما يجري حاليا يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكدا أن الاجتماعات مستمرة.

وتابع أن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن قطر لا ترى أي حل آخر للأزمة غير الحل السلمي.

وشدد الأنصاري على ضرورة احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة، قائلا إن أي تهديد لها انتهاك للقانون الدولي.

واستؤنفت قبل أيام مساعي الوساطة القطرية الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة، وأفادت تقارير بعقد لقاءات في هذا الإطار بنيويورك في حضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأشار المتحدث القطري في المؤتمر الصحفي، إلى ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة من "انتهاكات إسرائيلية واسعة"، محذرا من محاولة إسرائيل فرض واقع في الضفة الغربية يتعارض مع التوافق الدولي واتفاق أوسلو.

وقال الأنصاري إنه "يجب بذل جهد مضاعف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين"، مشيرا إلى محاولات متكررة من حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض جهود وقف إطلاق النار في غزة.