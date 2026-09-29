كتائب القسام تؤكد اغتيال قائد لواء الشمال

نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عز الدين عبد العزيز البيك «أبو حمزة»، عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء الشمال، والذي قالت إنه استشهد إثر عملية «اغتيال جبانة».

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «أبو حمزة» قاد الوحدة الخاصة الأولى في لواء الشمال خلال انتفاضة الأقصى، ثم تولى قيادة كتيبة الشهيد عماد عقل عام 2009م، قبل أن يقود الاستخبارات العسكرية في اللواء عام 2015م.

وأشارت إلى أنه «كان أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ثم تولى قيادة لواء الشمال خلفًا لأحمد غندور»، موضحة أنه «صمد وقاتل مع عناصر الحركة 107 أيام خلال حصار شمال غزة الذي أُطلق عليه (خطة الجنرالات)».

وقالت إسرائيل إنها اغتالت قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب عز الدين القسام عز الدين، في غارة على مدينة غزة ليل الاثنين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن العملية نفذت من خلال غارة شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة استهدفت البيك، وزعما أن الشخص المستهدف كان يدفع باتجاه «شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية وتجنيد عناصر جدد».

من جهتهما، أكّد جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الداخلي «الشاباك»، في بيان مشترك، اغتيال البيك، الذي تولى بحسبهما قيادة لواء شمال غزة منذ اغتيال أحمد غندور، وبعدما شغل منصب ضابط الاستخبارات في اللواء.

ولفت البيان إلى أنّ البيك عمل على تأهيل بناء قوة اللواء. وشدد على أن قوات الأمن في القيادة الجنوبية منتشرة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.