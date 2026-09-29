الفيضانات تشلّ الحركة في شوارع بانكوك وتعطل الطيران الدولي

أفادت السلطات في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الثلاثاء، بأن الفيضانات الشديدة التي شلّت أجزاء واسعة من بانكوك أدت إلى اضطراب حركة الطيران الدولية.

وأعلنت الخطوط الجوية التايلاندية أنها ستضطر إلى إلغاء أكثر من اثنتي عشرة رحلة حتى يوم غد الأربعاء، حيث طالت عمليات الإلغاء الرحلات المحلية والدولية على حد سواء.

وقالت الشركة إن مطار سوفارنابومي، المطار الدولي الرئيسي في العاصمة بانكوك، ومطار دون موينج الأقدم، ظلّا مفتوحين، ولكن يتعين على المسافرين أن يتوقعوا تأخيرات كبيرة بسبب الفيضانات.

وحثّت هيئة الطيران المدني التايلاندية المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، مع ضرورة الحضور قبل موعد الرحلة بوقت كاف .

وقال مسافرون قادمون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنهم اضطروا إلى استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى فنادقهم، لأن عدداً قليلاً فقط من سيارات الأجرة كان يعمل.

وتأثرت خدمات المناولة الأرضية في مطار سوفارنابومي بشكل خاص، إذ واجه العاملون في المطار صعوبة في الوصول إليه.

ونشرت الخطوط الجوية التايلاندية، بمساعدة قوات عسكرية، موظفين إضافيين لفرز الأمتعة وتسليمها.

وضربت الفيضانات بانكوك بقوة بعد أيام من موجة من الأمطار الغزيرة. ووفقاً لإدارة المدينة، تأثرت نحو 329 أسرة، أي ما يقرب من 700 ألف شخص، في أنحاء مختلفة من المدينة.

وخفّت شدة الأمطار الآن. وعلى مستوى البلاد، تأثرت بالفيضانات أكثر من 576 ألف أسرة، يبلغ تعداد أفرادها نحو 1.79 مليون شخص، حسبما أفاد المسؤولون.

وقالت السلطات إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات منذ منتصف سبتمبر الجاري.