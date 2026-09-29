الخطوط الجوية العراقية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى إيران

تستعد الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها الجوية إلى إيران خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد حصولها على الاستثناء اللازم لتسيير الرحلات، وفقًا لوزارة النقل العراقية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بدأت تجهيز طائراتها واستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، تمهيدًا لاستئناف الرحلات من وإلى إيران، على أن تنطلق الرحلات من مطار النجف الدولي بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

ويأتي ذلك بعد توقف شركات الطيران الإيرانية عن تسيير رحلاتها إلى العراق منذ 23 سبتمبر، فيما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران مطلع مارس الماضي، في إجراء احترازي على خلفية التصعيد العسكري، وحرصًا على سلامة المسافرين والرحلات.

وأكدت الشركة أن استئناف الرحلات سيكون بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية، وبما يتوافق مع ضوابط التشغيل المعتمدة.

واستأنفت الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، رحلاتها بين مطار النجف والمطارات الإيرانية، بعد جهود حكومية لاستعادة حركة الطيران بين العراق وإيران.

وقال السفير العراقي لدى إيران، ياسر عبد الزهراء الحجاج، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية.

وأوضح الحجاج أن الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تبذل جهودًا متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأضاف أن الحكومة لم تصدر قرارًا بإيقاف الرحلات مع إيران، موضحًا أن شركات الخدمات الأرضية الأجنبية امتنعت عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية.

والسبت، أعلنت الحكومة العراقية، أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، بعدما أعاقت سفر المرضى والطلاب وزوار العتبات المقدسة.

وتتولى شركات الطيران الإيرانية نقل الإيرانيين الذين يأتون إلى العراق بأعداد كبيرة لزيارة مراقد الأئمة الشيعة، أو العراقيين الراغبين في السفر إلى إيران، سواء للزيارات الدينية، أو لمتابعة تحصيلهم العلمي، أو الذين يقصدونها لغايات طبية.