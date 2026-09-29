متحدث الإسكان: نفذنا 300 ألف وحدة سكنية مفروشة بالكامل كإسكان بديل لقاطني 357 منطقة عشوائية

قال المهندس عمرو خطاب ، مساعد وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن جهات الدولة لا تعمل بمعزل عن الجهات الأخرى، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة النقل لربط شبكات الطرق بالمحاور التنموية الخارجية، ومع وزارة الكهرباء لتأمين مصادر الطاقة، ومع مختلف الوزارات الخدمية.

وأضاف خلال برنامج "مساء dmc " مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "dmc"، مساء الإثنين، أن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان نفذ منذ عام 2014 وحتى اليوم أكثر من 11 ألف كيلومتر من الطرق، عبارة عن محاور تنموية ربطت المجتمعات العمرانية والمحافظات وسهلت حركة المرور.

ولفت إلى أن زمن التنقل الذي كان يتطلب بين ساعة وساعتين أصبح يحتاج إلى 15 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وتتولى الإسكان والتنمية والاستثمار بالمدن الجديدة.

وتطرق إلى ملف تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية وغير المخططة، قائلا إن الدولة طبقت النهج العلمي وفق "المخطط الاستراتيجي القومي لتنمية مصر 2052"، وقسمت المناطق إلى "عشوائية داهمة الخطورة وغير خطرة"، ومناطق غير مخططة شُيدت دون بنية أساسية.

ولفت إلى إلى بدء العمل الميداني عام 2018 بإجراء حصر ديموغرافي كامل أسفر عن تحديد 357 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية "مفتقرة لأبسط الخدمات الأساسية" وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأكد أن خطة الدولة استندت إلى حوار مجتمعي لنقل الأهالي إلى "حياة جديدة" متكاملة، مستشهدا بمشروع "الأسمرات" الذي وفر عمارات تشتمل على المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ومصاعد، ومدارس، وملاعب، ومراكز للأمومة والأسرة، ودور عبادة.

وأشار إلى تنفيذ "300 ألف وحدة سكنية" ومفروشة بالكامل كإسكان بديل لقاطني 357 منطقة عشوائية، مع توفير فرص العمل والترفيه والتعليم، لافتا إلى تكرار التجربة في "غيط العنب" بالإسكندرية، ومنطقة "زهور مايو" التي جرفتها السيول وشهدت تنفيذ 1000 وحدة سكنية، مع مراعاة مهن السكان بتوفير ورش وحظائر للمواشي.