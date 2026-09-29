قالت الفنانة سلوى خطاب إن جملة "الإفيه" الشهير الخاصة بها “بيخرجوني عن شعوري لكن أنا جوايا ست مؤدبة” في مسلسل “نيللي وشريهان” لم تكن تقصد أن يتحول إلى "إفيه" يعلق مع الجمهور، موضحة أنها تفاجأت باختيار المخرج أحمد الجندي لها للمشاركة في عمل كوميدي، وهي كانت تتمنى طوال الوقت تقديم الكوميديا التي تحبها.

وأضافت "خطاب" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أنها لا تجيد تقديم "الإفيهات" بشكل مباشر، لكنها تستطيع تقديم الكوميديا من خلال شخصية تساعدها على تقديم كوميديا معقولة ومقبولة لدى الجمهور، قائلة: “كنت بقول هما بقى يضحكوا، أنا ماليش دعوة، أنا أمثل، ولو طلع دمي خفيف يبقى كويس”،.

وتابعت أنها كانت تحضر المشاهد في المنزل وتذاكرها جيدًا قبل التصوير بيوم، قائلة: "أنا تربية الفنانين سناء جميل وجميل راتب وكمال الشناوي”

وكشفت أن جملة “أنا جوايا ست مؤدبة” هي جملة تقولها في حياتها عندما تغضب أو يزعجها أحد، موضحة أنها اقترحت على "الجندي" تجربة قولها في المشهد بطريقة شخصيتها "صباح" في المسلسل، فأعجبته الطريقة، وبعد عرض الحلقة تعلق الجمهور بالجملة.

وعن الجزء الثاني من “نيللي وشريهان”، قالت إن "الجندي" تحدث معها وتم الاتفاق على المشاركة، لكنها لم تعرف تفاصيل العمل أو الكتابة لأنها كانت مسافرة.

وأكدت أنها ليست من مؤيدي تقديم أجزاء ثانية من الأعمال إلا إذا كان العمل يستحق ذلك، مشيرة إلى أن فريق العمل يسعى لتقديم أفضل ما لديه.

واستكملت أن شخصية “عزيزة” في مسلسل “سجن النسا” كان بها أيضًا جانب من خفة الدم، وأن جملة “والنبي يا عزيزة كلامك كله حكم” علقت مع الجمهور، رغم أنها لم تقصد أيضًا أن تتحول إلى "إفيه".