نبيه بري: عدم التجديد لليونيفيل خطيئة لا يزال بالإمكان تفاديها

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز والوفد العسكري المرافق، إن عدم التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" خطيئة لازال بالإمكان تفاديها.

واستقبل الرئيس بري، نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز والوفد العسكري المرافق بحضور المستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وكرّر بري، أمام الوفد: "اعتبار عدم التجديد لقوات اليونيفيل المولجة تنفيذ القرار الأممي 1701 خطيئة لازال بالإمكان تفاديها"، مشددا على "أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وقدم الوفد البريطاني "عرضا مفصلا لبرامج التعاون العسكري ومساعدة الجيش اللبناني والذي يشمل دول صديقة متعددة للبنان".

ونوقشت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وللمستجدات الميدانية جراء استمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان لاسيما في الجنوب.

يذكر أن "اليونيفيل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978؛ وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب أغسطس 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

وفي 28 أغسطس 2025، جرى تمديد ولاية "اليونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتباراً من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة.