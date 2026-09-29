الإعصار بولو يضرب اليابسة بولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية مصحوبا برياح عاتية تهدد الأرواح

ضرب إعصار بولو اليابسة، فجر اليوم الثلاثاء، اليابسة في ولاية باخا كاليفورنيا / كاليفورنيا السفلى / المكسيكية، مصحوبًا بفيضانات مفاجئة ورياح وصفها خبراء الأرصاد الجوية بأنها "تهدد الأرواح".

وضرب الإعصار، المصنف من الفئة الثانية، اليابسة جنوب لاس بارانكاس بالمكسيك، على بعد حوالي 130 كيلومترًا شمال كابو سان لازارو، وحوالي 115 كيلومترًا جنوب موليجي، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 175 كيلومترًا في الساعة، بينما كان يتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي.

وبحلول الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش)،

كان بولو يتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة تقارب 17 كيلومترًا في الساعة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترًا في الساعة، بحسب المركز.

وأفاد مركز الأعاصير بأن إعصار بولو يعبر خليج كاليفورنيا قبل أن يتجه نحو الداخل، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 15 و30 سنتيمترًا في أجزاء من ولاية باخا كاليفورنيا سور.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يضرب بولو البر الرئيسي المكسيكي برياح عاتية وفيضانات مفاجئة. وقد يتسبب أيضًا في هطول أمطار غزيرة وفيضانات في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع.