المجر تحتجز وزيرين سابقين من حكومة أوربان في تحقيقات فساد

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ألقى الادعاء العام المجري، القبض على وزيرين من حكومة فيكتور أوربان اليمينية القومية السابقة للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد واختلاس.

وجاء اعتقال بالاز هانكو وميكلوس سيشتاك بعد وقت قصير من رفع البرلمان الحصانة التي كانا يتمتعان بها كنائبين أمس الاثنين.

ويتعين على القضاة الآن البت فيما إذا كان ينبغي تمديد فترة الحبس الاحتياطي للرجلين اللذين يمكن احتجازهما مبدئيًا لمدة أقصاها 72 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام مجرية، أن الرجلين سلّما نفسيهما طواعيةً إلى جهة الادعاء العام بعد استدعائهما في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

ويعد هانكو وسيشتاك أول مسئولين رفيعي المستوى من حكومات أوربان يواجهون تحقيقات فساد.

ورحّب رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار، بهذه التطورات في منشور على فيسبوك.