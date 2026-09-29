حقق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، أكبر فوز له منذ قيادة الفراعنة مطلع عام 2024، بعد الانتصار على منتخب جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وفاز المنتخب الوطني المصري على حساب مستضيفه جنوب السودان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وأصبحت نتيجة 5-0، التي حققها المنتخب الوطني اليوم، أكبر فوز تحت قيادة المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، بعد الفوز 4-0 على السعودية في مباراة ودية خلال شهر مارس الماضي استعدادًا لكأس العالم، والفوز 4-0 على بوتسوانا في سبتمبر 2024 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

فيما تكررت نتيجة الفوز 3-0 مرتين، الأولى في تصفيات أمم إفريقيا 2025 على حساب كاب فيردي، والثانية على حساب جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وبشكل عام خاض حسام حسن مع المنتخب الوطني 37 مباراة، حقق الفوز في 21 مواجهة وتعادل 10 مرات مقابل 6 هزائم فقط، وسجل الفراعنة تحت قيادة حسام حسن 64 هدفًا واستقبلت شباكه 32 هدفًا.

وبفوزه في مباراة اليوم، يرفع الفراعنة رصيدهم للنقطة 4 ويتقدم لصدارة المجموعة الثانية في انتظار مباراة أنجولا ومالاوي، لحساب الجولة ذاتها.

وكان المنتخب الوطني تعادل في الجولة الأولى أمام أنجولا بدون أهداف، فيما فازت مالاوي على جنوب السودان بنتيجة 2-1.

وكان حسام حسن جدد عقده مع المنتخب الوطني حتى 2030، وبالتحديد حتى نهاية مشاركة المنتخب في كأس العالم المقبلة.