عبد الخالق البنا ومحمد الجبالي يتوجان بذهبية البطولة الأفريقية للتجديف في تونس

افتتح المنتخب المصري للتجديف مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية الـ18 للتجديف الكلاسيك، المقامة حاليًا في تونس، بتحقيق الميدالية الذهبية اليوم، الثلاثاء، في بداية قوية للبعثة المصرية بالبطولة.

ونجح الثنائي المصري محمد عبد الخالق البنا ومحمد الجبالي في التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الزوجي المزدوج للمجداف للعمومي رجال (M2x)، بعد أداء مميز فرض خلاله الثنائي سيطرته على مجريات السباق منذ انطلاقه وحتى خط النهاية، رغم قوة المنافسة.

وحقق الثنائي المصري زمنًا قدره 6:36.37 دقيقة، ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، متفوقًا على منتخبي الجزائر وتونس.

وجاء الترتيب النهائي للسباق كالتالي:

1. مصر – 6:36.37 دقيقة

2. الجزائر – 6:40.71 دقيقة

3. تونس – 6:50.68 دقيقة

وأكد شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن هذا التتويج يمثل بداية قوية ومشرفة للمنتخب المصري، متوجهًا بالتهنئة إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز.

وقال القماطي: «ألف مبروك لأبطال مصر، بداية قوية ومشرفة تليق باسم مصر. ما قدمه عبد الخالق البنا ومحمد الجبالي اليوم هو ثمرة عمل وتخطيط وجهد كبير خلال الفترة الماضية. نحن نمتلك جيلًا مميزًا من الأبطال قادرًا على الحفاظ على صدارة مصر الأفريقية والمنافسة دوليًا، وأثق أن القادم أفضل، وباقي السباقات ستشهد المزيد من الميداليات».

كما وجه رئيس الاتحاد المصري للتجديف خالص الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري للمنتخب، على ما بذلوه من جهد كبير في إعداد اللاعبين وتجهيزهم للمنافسات، وهم:

- الكابتن سيف نجم – المشرف على المنتخبات الوطنية.

- الكابتن مجدي عفيفي – رئيس البعثة وإداري المنتخب.

- الكابتن محمد جمعة – مدرب المنتخب.

- الكابتن أشرف عيسى – مدرب المنتخب.

ويواصل المنتخب المصري منافساته في البطولة الأفريقية التي بدأت اليوم وتستمر حتى غدًا، الأربعاء، وسط تطلعات بتحقيق المزيد من الميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج.