السفير الألماني في لبنان يشدد على أهمية دعم الجيش خلال المرحلة الحالية

شدد السفير الألماني في لبنان توماس زاهنايزن، على أهمية دعم الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، وذلك خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اليوم الثلاثاء.

واستقبل العماد هيكل في مكتبه، في اليرزة شمال شرق بيروت، السفير الألماني في لبنان توماس زاهنايزن، في زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه في لبنان، يرافقه الملحق العسكري الألماني كاي زيمرمان، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.

وشدد السفير الألماني خلال اللقاء على "أهمية دعم الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والألماني، إضافة إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل".

من جهته، أعرب العماد هيكل "عن شكره للسلطات الألمانية على الدعم المتواصل للجيش، في ظل التحديات القائمة".