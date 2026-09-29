الرئيس السيسي: هدفنا المحافظة على الدولة في ظل التحديات الكبيرة الراهنة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية التواصل المستمر مع المسئولين في الدولة حتى وإن كان بشكل دوري، من أجل ليكون هناك شكل من أشكال وحدة الفهم ووحدة الرؤية للأوضاع والمشكلات والحلول التي من الممكن العمل عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وقال إن الهدف الرئيسي للدولة هو المحافظة على الدولة، وبذل كل ما هو ممكن من حماية الوطن ومجابهة أي تحدٍ، في ظل تعدُّد التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة.

وشدد على أن مصر ليست استثناء، وقال إن سُنن الله سبحانه وتعالى في الحياة أن يكون هناك تدافع وفتن وتحديات، وبالتالي فالأمر لا يقتصر على مصر فقط، مؤكدا أن كل دولة تواجه التحديات بأدواتها ومواردها وسياساتها.

ونوه إلى أنّ هذه الدولة قد تنجح في ذلك أو قد تتعثر في مجابهة هذه التحديات إذا تم الابتعاد عن الطريق السليم في السياسات وحشد القدرات والرؤى، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات ليكون هناك حديث مشترك ولا يكون حديثًا من طرف واحد.

ولفت إلى أنه حرص على وجود عمداء القرى في الاجتماع لكون الأمر يمثل بعدًا مهمًا يتعلق بموارد الدولة وأدواتها، التي إذا أحسن استغلالها ستشكل إضافة كبيرة.

وأوضح أن هناك حروبًا للجيل الرابع والخامس والسادس، مؤكدا أنه يحرص خلال مثل هذه اللقاءات على الحفاظ على ثقة مؤسسات الدولة الوطنية وأن تؤدي دورها بما يلبي متلطبات الوطن.