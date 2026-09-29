أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات على خلفية شراء أسلحة لصالح إيران

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وقالت الوزارة إن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية مسؤولة عن أبحاث الأسلحة وإنتاجها وشرائها لصالح القوات المسلحة، كما تشرف على منظمات تعمل في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية، وفقًا لقناة الشرق الإخبارية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، "استهداف وتعطيل" الجهات التي توفر دعمًا ماديًا أو تكنولوجيًا أو ماليًا لإيران.

وأضاف بيسنت أن واشنطن ستواصل "تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران".

وذكرت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف تقليص قدرة إيران على إعادة بناء برامجها التسليحية، وزيادة تكلفة دعم جهود طهران لشراء المعدات العسكرية.