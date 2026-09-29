الاتحاد الأوروبي يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة خلال الشتاء

أعلن المفوّض الأوروبي للطاقة دان يورجنسن، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لوزراء الطاقة في دبلن، أنّ الاتحاد الأوروبي يتوقع «أسعارًا مرتفعة للغاية» للطاقة هذا الشتاء، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّه لا يتوقع مواجهة مشاكل في الإمدادات.

وقال يورجنسن: «لا شك في أننا نتجه نحو شتاء صعب»، مشيرًا إلى أنه «في الظروف الطبيعية، يعجز نحو 50 مليون شخص في أوروبا خلال الشتاء عن تأمين التدفئة اللازمة في منازلهم.

وهذا الشتاء، من المرجح أن يكون الوضع أسوأ، ولهذا نأخذ الموضوع على محمل الجد، في وقت يتعرض قطاع الصناعة لدينا بدوره إلى ضغوط كبيرة»، وفق وكالة فرانس برس.

واقترح يورجنسن تأجيل تطبيق قواعد جديدة تحدّ من انبعاثات غاز الميثان لمدة عام واحد في محاولة «لتخفيف» الضغط على أسواق الطاقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في وقت سابق بروكسل بتأجيل تطبيق هذا القانون.

وسيتم تقديم مقترح إرجاء العمل به من عام 2027 إلى 2028 أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

ويُلزم هذا القانون الشركات المستوردة للمحروقات في أوروبا بمراقبة انبعاثاتها من الميثان، وهو من الغازات الدفيئة التي تسبب تلوثًا شديدًا، والتصريح عنها.

ويعارض عدد من الدول المنتجة للوقود الأحفوري وعلى رأسها الولايات المتحدة هذا القانون، محذرة من أنه قد يؤثر على صادراتها.

وكانت منظمات بيئية حذرت من تأجيل هذه الخطوة، مؤكدة أن ذلك لن يكون له أي تأثير على أسعار الطاقة، لكنه سيشكل تراجعًا جديدًا في السياسة المناخية الأوروبية.