إصابة 3 فلسطينيين خلال التصدي لهجوم مستوطنين قرب رام الله

أصيب مساء الثلاثاء، 3 فلسطينيين خلال تصديهم لهجوم شنه مستوطنون على قرية قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

واعتدى مستوطنون على فلسطيني خلال اقتحام منزله في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وفق ناشط ومصادر رسمية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمنا تعاملت مع "3 إصابات جراء اعتداء بالضرب من المستوطنين في منطقة جمالا قرب رام الله".

وقبيل بيان الهلال الأحمر، قالت إذاعة "صوت فلسطين" الحكومية، إن "مواطنين (لم تحدد عددهم) أصيبوا إثر تصديهم لهجوم مستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرية جمالة شمال غرب رام الله".

ومن جهته، قال الناشط الحقوقي في مسافر يطا أسامة مخامرة، في بيان، إن مستوطنين هاجموا مسكن الفلسطيني إبراهيم إسماعيل الجبور في قرية حوارة شرق بلدة يطا، واعتدوا على نجله مصطفى، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون 628 اعتداءً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، خلال أغسطس الماضي.

ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بنحو 750 ألفًا، يقيمون في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1206 فلسطينيين، وإصابة نحو 13 ألفًا و350 شخصًا، واعتقال أكثر من 24 ألفًا و600 شخص.