برشلونة يحتفل بهدف حمزة عبد الكريم الأول مع المنتخب

احتفى نادي برشلونة الإسباني بالهدف الذي سجله حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق، مع المنتخب الوطني المصري، أمام جنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وفاز المنتخب الوطني المصري على حساب مستضيفه جنوب السودان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الخامس للفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+2، بعد 5 دقائق من مشاركته في المباراة.

ونشر نادي برشلونة صورة حمزة عبد الكريم ورافينيا عبر الحساب الرسمي للنادي وكتب عليهما: «رافينيا يسجل في فوز البرازيل على أستراليا 4-2، وسجل حمزة عبد الكريم أيضاً في المباراة التي فازت فيها مصر على جنوب السودان 5-0».

وشارك حمزة عبد الكريم مع المنتخب الوطني في 8 مباريات بمواجهة اليوم، بواقع 4 مشاركات في كأس العالم 2026، ومواجهتين وديتين ومباراتين في تصفيات أمم إفريقيا الحالية، بمجموع مشاركات 97 دقيقة وسجل هدفًا وحيدًا.