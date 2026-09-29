 الزمالك يطمئن على فتوح بعد إصابته أمام جنوب السودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يطمئن على فتوح بعد إصابته أمام جنوب السودان

الشروق
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:49 م

 اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حالة أحمد فتوح، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام جنوب السودان.

وتواصل الجهاز الطبي للزمالك مع المنتخب للاطمئنان على حالة اللاعب، حيث تلقى إفادة بأن فتوح تعرض لكدمة خفيفة في منطقة الفخذ، مع استمرار متابعته خلال الأيام المقبلة.

وكان فتوح قد غادر ملعب المباراة في الشوط الثاني، بعدما ساهم في صناعة الهدف الأول لمنتخب مصر، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.


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