السيدة الأولى لباكستان تهنئ فاطمة الزهراء المنصوري بعد تعيينها أول رئيسة حكومة في المغرب

- آصفه بوتو زرداري: تعيين فاطمة الزهراء المنصوري محطة تاريخية تلهم النساء في العالم الإسلامي

هنأت السيدة الأولى في باكستان آصفه بوتو زرداري، فاطمة الزهراء المنصوري، بمناسبة تعيينها التاريخي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب.

وقالت آصفه بوتو زرداري، في بيان، إنها تشعر بارتباط خاص بهذه اللحظة التاريخية كونها ابنة رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو، مشيرة إلى أن المسيرة الرائدة لوالدتها لا تزال مصدر إلهام لأجيال من النساء في العالم الإسلامي وخارجه.

وأعربت السيدة الأولى، عن أطيب تمنياتها لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالنجاح في مهامها الجديدة، ونقلت إليها وإلى الشعب المغربي تحياتها وأمنياتها الطيبة.

كما أعربت عن أملها في أن تشكل هذه المحطة التاريخية مصدر إلهام للنساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتشجعهن على السعي إلى تولي مواقع قيادية والمساهمة في تقدم مجتمعاتهن وازدهارها.

وفي وقت سابق اليوم، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان اليوم، إن الملك محمد السادس استقبل "المنصوري" في القصر الملكي بالرباط، وعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تعيين "المنصوري"، بعد نحو أسبوع من الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 سبتمبر، وتصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395 في مجلس النواب.