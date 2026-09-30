طياران بالبحرية الأمريكية يقفزان من طائرتهما أثناء هبوطها على حاملة طائرات

قفز طياران من البحرية الأمريكية، أثناء هبوطهما بطائرتهما على حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" قبالة ساحل فيرجينيا، وهو حادث مؤسف أدى أيضا إلى إصابة ستة بحارة على متن حاملة الطائرات.

ويعتبر هذا هو أحدث حادث مؤسف لطائرات تابعة للبحرية في العامين الماضيين، بما في ذلك اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية خلال عرض جوي في أيداهو في مايو، بالإضافة إلى تحطم مقاتلة ومروحية في بحر الصين الجنوبي في أكتوبر.

وأظهرت بيانات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الصادرة العام الماضي ارتفاعا في حوادث الطيران في الجيش الأمريكي في عام 2024.

وقالت البحرية في بيان إن الطيارين قفزا من طائرتهما وهي من طراز "إي / إيه-18 جي جرولير" أمس الاثنين بعد تعطل معدات الإيقاف المصممة لإيقاف الطائرة بعد الهبوط.

وأضافت أنه جرى إنقاذهما وإعادتهما سالمين إلى السفينة.

وقالت البحرية، إن الطيارين المنضمين إلى وحدة "زابرز" التابعة لسرب الحرب الإلكترونية والمكلفين بالعمل ضمن الجناح الجوي الثالث لحاملة الطائرات، إلى جانب ستة بحارة آخرين، خضعوا للتقييم من جانب الطاقم الطبي على متن حاملة الطائرات.

ونقل أحد البحارة إلى مستشفى في منطقة نورفولك بولاية فرجينيا لتلقي العلاج من إصابات لا تهدد حياته.

بينما جرى نقل الطيارين وبحارين آخرين أصيبا على سطح حاملة الطائرات إلى مركز طبي تابع للبحرية لإجراء مزيد من الفحوص والتقييم.