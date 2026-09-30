وزير التعليم العالي يستعرض جهود صناعة الوعي الجمعي لطلبة الجامعات ويروي تجربة شخصية

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي، إنه يهتم بالوعي والتأثير بالعقل الجمعي، حيث اعتاد العمل على ذلك منذ أن كان أستاذًا جامعيًّا.

جاء لقاء عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع طلبة الأكاديمية العسكرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وروى قنصوة تجربة شخصية، قائلًا إنه كان قبل بداية محاضرته كان يستغرق نحو 5 دقائق للحديث مع طلابه في الشأن العام بحيث يتم صناعة حالة من الوعي لديهم، ويكون لديهم إطلاع بالتفاصيل والتطورات وبناء إدراك بالمتغيرات، وهو ما كان له أثر كبير.

ولفت إلى أنه سيتم على العمل بقوة من أجل صناعة الوعي داخل الجامعات المصرية من قِبل أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات كجزء من بناء الدولة.

وشدد على أهمية هذا الأمر في بناء إدراك في عقول الشباب مع توعيتهم بالمخاطر التي تحيط بالدولة، وخلق حالة من الثقة لديهم.

وبحكم عمله قائلًا بأعمال وزير الثقافة، أكد قنصوة الاهتمام بالتأثير في العقل الجمعي من خلال منظومة العمل الجماعي، موضحًا أنه يتم العمل على ذلك عبر منظومة متكاملة بما يتيح إلى أقصى مناطق في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية بما يتضمن القدرة على التأثير في العقل الجمعي.

وأوضح أنه التقى في الفترة الماضية مجموعة من النماذج من صعيد مصر، ووجد كمًا كبيرًا من الأصالة في مجالات الأدب والشعر والإلقاء، مشيرًا إلى الالتزام بتطبيق التوجيه الرئاسي باكتشاف الموهوبين فجرى إطلاق مهرجان المسرح الجامعي.