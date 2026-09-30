إمام عاشور: قدمي احترقت في جنوب السودان «غيرت حذائي 3 مرات»

أكد إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر أن الفوز العريض على جنوب السودان بنتيجة 5-0 في جوبا، مساء الثلاثاء، تحقق بعد معاناة كبيرة.

صرح عاشور عبر قناة أون سبورت "بذلنا مجهودا كبيرا طوال المباراة، وحققنا الفوز بأداء جيد يليق بمنتخب مصر".

أضاف لاعب الأهلي "لقد غيرت 3 أحذية، قدمي احترقت، أصابعي احترقت، وأكثر من لاعب تعرض لنفس الموقف".

وختم إمام عاشور "لكن هذا وارد في كرةالقدم، ويجب أن نضحي بكل نقطة عرق من أجل بلدنا".

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل مع أنجولا يوم الجمعة الماضي في انطلاقة مشواره بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

وستقام النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا في كينيا وأوغندا وتنزانيا في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027