هيئة الأنفاق تنشر أحدث صور تنفيذ محطة «سيدي بشر» بمترو الإسكندرية

نشرت الهيئة القومية للأنفاق أحدث صور لمحطة «سيدي بشر» ضمن مشروع مترو الإسكندرية، وهو المشروع الذي تنفذه الهيئة لخدمة واحدة من أكثر مناطق المدينة حيوية، ودعم منظومة نقل جماعي حديث ومستدام، بما يواكب احتياجات المدينة ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

وأوضحت الصور التي نشرتها الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أنه جارٍ تنفيذ الأعمال الإنشائية لجسم المحطة، والانتهاء من إنشاء جسم مسار المحطة وتركيب الفلنكات، كخطوة تمهيدية لتركيب القضبان الحديدية، مع تنفيذ الأعمال الخاصة بالمسار والدوران أسفل المحطة.

وأشارت هيئة الأنفاق إلى مواصلة تنفيذ مشروعات النقل الذكي والمستدام، بما يضع خدمة المواطن في مقدمة أولوياتها.

يذكر أن مشروع مترو الإسكندرية يمتد بطول 21.7 كيلومتر، بدءًا من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، حيث يبلغ طول الجزء السطحي 6.5 كيلومتر في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، بينما يمتد الجزء العلوي بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير، منوهة إلى أن الخط يضم 20 محطة، بواقع 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.

وأوضحت وزارة النقل أن مترو الإسكندرية سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترًا/ساعة إلى 100 كيلومتر/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

كما سيحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد «القاهرة/الإسكندرية» في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، ومستقبلًا مع خط القطار السريع الأول في محطة برج العرب، ومع خط القطار السريع الرابع في محطة أبو قير الجديدة.