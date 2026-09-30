نائب رئيس الضرائب العقارية يناشد المواطنين: سددوا المديونيات لتجنب مقابل التأخير

قال الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن أحمد كجوك، وزير المالية، قرر مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، خاصة الإعفاء المتعلق بالسكن الخاص.

وأضاف "السيد" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، أمس الثلاثاء، أن المواطنين لديهم فرصة حتى 31 ديسمبر المقبل للدخول إلى المنظومة وتسجيل الوحدات وتقديم الإقرار، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك مزايا أخرى تتضمن مد فترة التصالح والتجاوز عن مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وأي مواطن لديه منازعة مع الضرائب العقارية، سواء كان طعنًا أو دعوى أمام المحكمة ومقامة قبل هذا الموعد، يمكنه التقدم بطلب تصالح إلى المأمورية المختصة، وهم يتصالحون في هذه المنازعة ويتم خصم 30% من إجمالي المديونية الضريبية المستحقة، بخلاف 30% من الضريبة المربوطة عليه.

وناشد المواطنين بمحاولة تسديد المديونيات الضريبية المستحقة عليهم، حتى لا تترتب عليهم مبالغ إضافية مقابل التأخير، مؤكدًا أن كل من يمتلك وحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، عليه الحرص على الاستفادة من هذه الحوافز.

وقرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، والإعفاء من "مقابل التأخير" 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، وذلك في استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.

وقال "كجوك"إن: "المواطنين تجاوبوا معنا وسجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية على الموبايل أبلكيشن خلال 100 يوم، وأنشأ 1.5 مليون مواطن حسابا إلكترونيا على التطبيق وتلقينا 1.2 مليون إقرار ضريبي".