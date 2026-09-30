نقيب الفلاحين: المزارعون يواجهون صعوبات في مكافحة سوسة الطماطم بسبب مقاومتها للمبيدات

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم مستقرة ومنخفضة حاليًا في الأسواق، ولكن هناك توقعات بارتفاعها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة انتشار سوسة الطماطم والتغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجية المحصول في بعض المناطق.

وأضاف "أبو صدام" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح حاليًا بين 20 و25 جنيهًا للمستهلك في الأسواق، ويصل إلى 30 جنيهًا في بعض "الهايبر" ماركت نظرًا لجودة المعروض، ويتراوح في سوق الجملة بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بحسب الجودة، فيما تنخفض أسعار الثمار المصابة بالسوسة.

وتابع أن المزارعين يواجهون صعوبات في مكافحة سوسة الطماطم، بسبب مقاومتها للمبيدات المستخدمة وانخفاض فاعلية بعض المبيدات في السيطرة عليها، ما أدى إلى تضرر العديد من الزراعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يساعد على انتشار هذه الحشرة، ويؤثر بصورة خاصة على محصول الطماطم.

وتوقع ارتفاع أسعار الطماطم تدريجيًا اعتبارًا من الشهر المقبل، لتتجاوز 40 جنيهًا للكيلو خلال شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن ذلك يرجع إلى انتهاء العروة الزراعية الحالية قبل ظهور إنتاج العروة التالية، ما قد يؤدي إلى تراجع المعروض في الأسواق.