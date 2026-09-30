نائب رئيس شعبة الخضر عن توقعات أسعار الطماطم الفترة المقبلة: أرقام الـ40 والـ45 جنيهًا مبالغ فيها إلى حد ما

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، معتبرًا أن التوقعات بوصولها إلى 40 و45 جنيهًا، مبالغ فيها إلى حد ما.

وأضاف "النجيب" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن انتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية ينتج عنهما فجوة بسيطة بين المواسم، قد تستمر لنحو 20 يومًا، قبل أن تعود معدلات الإنتاج إلى طبيعتها.

وطمأن المواطنين أن هناك مواسم إنتاجية متعددة مقبلة، لافتًا إلى أن بعض المحافظات فيها إنتاج، ومنها المنيا، ويليها الفيوم خلال الشهر المقبل، ثم سوهاج وقنا.

وأكد النجيب أن هذه الفترات الانتقالية بين العروات أمر معتاد، متوقعًا عدم حدوث زيادات في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة.