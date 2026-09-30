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أكد ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أنه لا يوجد أي اتجاه لبيع أو إعارة أحمد فتوح خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن هذا المبدأ مرفوض من جانب مجلس إدارة النادي.

وقال ماهر غريب في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: «العلاقة مميزة بين أهلي بنغازي الليبي ونادي الزمالك، لكن أحمد فتوح ليس للبيع».

وأضاف: «أحمد فتوح أحد كباتن نادي الزمالك، ولديه دور مؤثر داخل غرفة الملابس، ولذلك لا يوجد أي اتجاه لرحيله خلال الفترة الحالية».

وتابع: «كان لدينا عرض من أحد أندية الدوري التركي للحصول على خدمات أحمد فتوح خلال الصيف الماضي، ولكن تم رفضه».

وفيما يتعلق بعدي الدباغ، أوضح غريب: «لم نتلق أي عرض رسمي من الدوري القطري لرحيل عدي الدباغ الصيف المقبل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مسألة رفع الحرمان من القيد وإبرام صفقات جديدة في يناير المقبل صعبة في الوقت الحالي».